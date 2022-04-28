Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Cem Genco - Spor
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Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular dar alan, hücum, savunma ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

AA / Cem Genco - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Nisan, Altay, Spor, Haberler

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