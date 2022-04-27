Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Altay ile maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Altay ile maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından çabukluk, dar alan ve taktik çalışma yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 20 dakika sürdü.

AA / Salim Taş - Spor

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