Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı
HATAY (AA) Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
HATAY (AA) Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 30 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışma yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat sürdü.
AA / Cem Genco - Spor