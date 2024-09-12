Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlarını sürdürüyor.

Teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ı getiren ve arta arda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda çift kale maç oynandı. Çalımbay, sık sık oyunu durdurarak oyunculara talimatlar ve direktifler verdi.

Yeni transfer Francisco Calvo da takımla birlikte çalışmalara başladı. - MERSİN