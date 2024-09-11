Hatayspor, Alanyaspor maçı için çalışmalarını sürdürdü
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü. Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 1 saat 30 dakika süren antrenmanda 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışmasında 3 gruba ayrılan takımda kazanan beyaz takım oldu. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.
Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 1 saat 30 dakika süren antrenmanda 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Dar alan çalışmasında 3 gruba ayrılan takımda kazanan beyaz takım oldu. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.