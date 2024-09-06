Hatayspor, Alanyaspor maçı için çalışmalarını sürdürdü
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü. Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda pas drili ve kuvvet çalışması yapıldı. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü.
Erdemli Atış Poligonu'nda, Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, pas drili ve kuvvet çalışması yapıldı.
Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamlayacak. - MERSİN