Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdmanda Çalımbay, oyunculara talimatlar ve direktifler verdi. Yeni transfer Francisco Calvo da takımla birlikte çalışmalara başladı.
SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. İdmanda Rıza Çalımbay, sık sık oyunu durdurarak oyunculara talimatlar ve direktifler verdi.
Bordo-beyazlılar, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda çift kale maç oynandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay sık sık oyunu durdurarak oyunculara talimatlar ve direktifler verdi.
Yeni transfer Francisco Calvo takımla birlikte çalışmalarına başladı.