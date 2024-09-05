Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı için hazırlıklarına başladı. Milli maç arasının ardından futbolcular Mersin'deki tesislerde toplandı ve antrenman gerçekleştirildi.
Milli maç arası nedeniyle futbolcular kendilerine verilen iznin ardından Mersin'deki tesislerde toplandı. Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat süren antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Bordo-beyazlılar, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.