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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA - Cem Genco - Spor
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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Cem Genco - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Haberler

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