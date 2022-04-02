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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas, dar alan, taktik ve hava topu çalışması yaptı.

Hatayspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Hatayspor, 4 Nisan, Spor, Haberler

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