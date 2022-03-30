Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA - Cem Genco - Spor
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Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Basına kapalı idman 1 saat 20 dakika sürdü.

AA / Cem Genco - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Hatayspor, 4 Nisan, Spor, Haberler

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