Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatay spor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demir spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki spor salonunda futbolcular günün ilk antrenmanını yaptı.

Futbolcular idmanda yaklaşık 1 saat kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekip, akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.