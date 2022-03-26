Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatay spor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demir spor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'ndeki spor salonunda futbolcular günün ilk antrenmanını yaptı.
Futbolcular idmanda yaklaşık 1 saat kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlı ekip, akşam saatlerinde sahada yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.