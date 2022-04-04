Hatayspor-Adana Demirspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, zor bir rakibe karşı oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini analiz ederken özellikle ön bölgede çok etkili ve tehlikeli oyunculara sahip olduklarını bildiklerini belirtti.

Rakibin savunma arkası toplarla sezon boyu etkili pozisyonlar ve goller bulduğunu maç öncesi oyuncularıyla paylaştığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zaten oyunun bir bölümünde de açıkçası öyle sıkıntılar yaşadık. Oyuncularımın iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Çok üretken olmadık. Burada da rakibin kompakt halinde bloklar halinde iyi durup bizi iyi karşıladığını düşünüyorum. Fazla pozisyon bulamadık bugün ama iyi mücadele vardı. Gönül isterdi burada özellikle kendi evimizde direkt rakibimizle bu fırsat maçını iyi kullanıp galip gelip hem rakibimiz üstüne çıkıp hem üst tarafa daha yakın olmak. Ama maçı böyle şimdi değerlendirdiğim zaman iyi bir puan aldığımızı düşünüyorum."

Erdoğan, ligin bitimine kalan 7 haftada toplayabildikleri en yüksek puanı toplayarak sezonu iyi bir yerde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.