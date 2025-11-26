Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Gökhan Alaş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 4'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.