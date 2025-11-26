Haberler

Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
1'inci Lig takımlarından Hatayspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Gökhan Alaş yönetimindeki çalışmada futbolcular, 4'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Gökhan Alaş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 4'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

