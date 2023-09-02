Hatayspor, Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, yarın Adana Demirspor'u Mersin'de konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan idmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Hatayspor, maç için Adana'ya hava yoluyla seyahat edecek ve maç saatini bekleyecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor yarın Adana Demirspor'u Mersin'de konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan ve 1 saat süren idmanda taktik çalışması yapıldı.

Hatayspor maç için hava yoluyla Adana'ya, oradan da kara yoluyla Mersin'e hareket edecek ve maç saatini bekleyecek. - HATAY