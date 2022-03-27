Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat, yönetiminde çalıştı.
Futbolcular, antrenmanda pas ve dar alan çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
AA / Cem Genco - Spor