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Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat, yönetiminde çalıştı.

Futbolcular, antrenmanda düz koşu çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Salim Taş - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Hatayspor, 4 Nisan, Spor, Haberler

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