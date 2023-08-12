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Hatayspor, 6 ay sonra lig maçına çıktı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Pendikspor'a konuk olan Hatayspor, 6 ay sonra bir lig maçına çıktı. Depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor, yeni sezonda da Süper Lig'de mücadele etmeye karar verdi. Kadroda sadece 7 farklı isim yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Pendikspor'a konuk olan Hatayspor, 6 ay sonra bir lig maçına çıktı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası ligden çekilme kararı alan Hatayspor, 6 ay sonra ilk kez bir lig maçına çıktı. 2022-2023 sezonunda oynadığı 21 karşılaşmada 23 puan toplayan güney ekibinin, kalan maçları rakibi lehine 3-0 olarak tescil edilse de, TFF tarafından Hatayspor'un bu sezon da Süper Lig'de mücadele etmesi kararlaştırılmıştı. Süper Lig'de son olarak 5 Şubat tarihinde Kasımpaşa'ya karşı sahada olan bordo-beyazlılar yeni sezonun ilk maçında Pendikspor'a karşı mücadele etti.

Kadroda 7 farklı isim

189 gün sonra bir Süper Lig müsabakasına çıkan Hatayspor, son lig maçına göre Pendikspor kadrosunda sadece 7 isim yer aldı. Kaleci Erce Kardeşler, defans oyuncuları Burak Bekaroğlu ve Engin Aksoy maça 11'de başlarken, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Rayane Aabid ve Bertuğ Yıldırım yedek bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig Pendikspor Hatayspor Spor Haberler

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