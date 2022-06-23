Hatayspor, genç forvet Koray Yağcı'yı kadrosuna kattı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı'yı transfer etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki forvet Koray Yağcı'yı transfer etti. Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'ndan genç forvet Koray Yağcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ???????da katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Koray Yağcı." ifadeleri kullanıldı. AA / Cem Genco - Spor Spor Haberler

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