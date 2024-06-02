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Hataylı kick boksçular milli forma hedefine koşuyor

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Hatay'ın Payas ilçesindeki Fevzi Köse ve Muhammed Göktürk Kara, Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda dereceye girerek milli forma hedefine ulaşmak için çalışıyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde kick boksçular Fevzi Köse ve Muhammed Göktürk Kara, temmuzda Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda dereceye girerek milli forma hedefine ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fevzi Köse (16), aynı mahallede oturduğu arkadaşı Muhammed Göktürk Kara'dan (17) etkilenerek 3 yıl önce kick boksa başladı.

Arkadaşıyla aynı kulübe giden Fevzi, kısa sürede kendini geliştirerek Muhammed ile turnuvalara katıldı.

Turnuvalarda dereceler alan iki arkadaş, kulübün yanı sıra mahallelerinde de antrenmanlarını birlikte sürdürüyor.

Son olarak 13-19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Turkish Open WAKO Dünya Kupası'na katılan ve madalya alan iki arkadaş, 1-9 Temmuz'da Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda da dereceye girebilmek için çalışıyor.

İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonda altın madalya kazanan Fevzi ve gümüş madalyanın sahibi olan Muhammed, milli forma hedefine ulaşabilmek için ter döküyor.

Fevzi Köse, AA muhabirine, mahalle arkadaşı Muhammed ile kardeş gibi büyüdüğünü ve beraber milli sporcu olmak için çabaladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bir süre başka şehirde yaşadığını anlatan Fevzi, bu süreçte antrenmanlarını aksatmadığını dile getirdi.

Yeniden döndüğü memleketinde çalışmalarını aynı spor kulübünde sürdürdüğünü belirten Fevzi, Muhammed ile turnuvalarda derece alıp milli formayı giyebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

"Kendi sıkletimde en iyisi olmayı planlıyorum"

Muhammed Göktürk Kara da Fevzi ile hayallerine ulaşabilmek için hemen her gün antrenman yaptıklarını anlattı.

Temmuzda Konya'da gerçekleştirilecek organizasyondan dereceyle döneceklerine inandığını belirten Muhammed, "Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda kendi sıkletimde en iyisi olmayı planlıyorum. Yine puanları alıp milli takıma katılıp önümü daha çok açmak istiyorum." dedi.

Şahintürk Spor Kulübü Antrenörü Mahir Şahintürk, sporcularının milli forma hedefiyle haftanın 6 günü antrenman yaptığını anlattı.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Şenol Urman da mahallesindeki iki gencin başarılının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

FEVZİ KÖSE Türkiye Göktürk Payas Hatay Spor Güncel Haberler

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