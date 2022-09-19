Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay spor haberleri | Kayserispor 3. kez Hatay'ı mağlup etti

Spor Haberleri

Hatay spor haberleri | Kayserispor 3. kez Hatay'ı mağlup etti

Hatay haberi... Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşılaştığı Hatayspor'u 3. kez mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşılaştığı Hatayspor'u 3. kez mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Hatayspor ile beşinci kez karşılaştı. Daha önce 4 kez Hatayspor ile karşılaşan ve 2 kez kazanıp 2 kez de mağlup olan Yukatel Kayserispor, üçüncü galibiyetini elde etti. Daha önce rakibini 3-1 ve 4-3 skorla yenen Kayserispor, son maçında da 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Hatayspor Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title