Hatay spor haberleri | Kayserispor 3. kez Hatay'ı mağlup etti

Hatay haberi... Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşılaştığı Hatayspor'u 3. kez mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 5. kez karşılaştığı Hatayspor'u 3. kez mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Hatayspor ile beşinci kez karşılaştı. Daha önce 4 kez Hatayspor ile karşılaşan ve 2 kez kazanıp 2 kez de mağlup olan Yukatel Kayserispor, üçüncü galibiyetini elde etti. Daha önce rakibini 3-1 ve 4-3 skorla yenen Kayserispor, son maçında da 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. - KAYSERİ