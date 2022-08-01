Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı 1. Lig'e yükseldi - Haberler

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Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı 1. Lig'e yükseldi

Hatay spor haberleri... Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı 1. Lig'e yükseldi

Hatay haberler... Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Sutopu Takımı, 1. Lige yükseldi.

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Hatay Büyükşehir Belediye spor Kadın Sutopu Takımı, 1. Lige yükseldi.

1. Lig'e yükselme karşılaşmaları Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Dereceye giren takım ve sporcular kupa madalyalarını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın elinden aldı.

Kupa töreninin ardından konuşan Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi ile ilgili bilgiler vererek, "Spor kompleksimiz birçok müsabakaya ev sahipliği yapıyor. 26 branşın aynı anda spor yapabildiği, yazın da her yaştan insana okullar açıp onlara eğitim veriyoruz. Kışın da herkesin gelip spor yapabildiği bir tesis burası. Bugün Su Topu 2. Lig'den 1. Lig'e çıkma karşılaşmalarına ev sahipliği yaptık. İstanbul, Adana ve Hatay ilk 3 sırayı paylaştılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 1.Lig'e çıkan İstanbul ve Adana takımlarını da tebrik ediyoruz" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Lütfü Savaş Hatay Spor Haberler

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