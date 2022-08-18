Hatay spor haberleri | Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Edinilen Hatay haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep Fk, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapıldı. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Kırmızı-siyahlı takımın antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktörü Erol Bulut ve futbolcular, antrenman öncesinde 23 Yaş Altı Milli Takımı'mızla şampiyonluk yaşayan Arda Kızıldağ'ı tebrik etti. Gaziantep Fk yarın yapacağı antrenmanın ardından Hatay'a hareket edecek. Spor Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep FK Hatayspor Hatay Spor Haberler

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