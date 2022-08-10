Hatay spor haberleri: Gaziantep FK-Ankaragücü maçı Hatay'da Hatay haberler: Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-Ankaragücü maçının Hatay'da oynanacağını açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK- Ankaragücü maçının Hatay'da oynanacağını açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kalyon Stadı'nda oynanması planlanan Ankaragücü maçının, Kalyon Stadı zeminin hazır olmaması nedeniyle Hatay'da oynanacağını açıkladı. Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı, Kalyon Stadyumu'nun zemin bakım ve onarım işlemlerinin devam ediyor olmasından dolayı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Ankaragücü Gaziantep Hatay Spor Haberler

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