Hatay spor haberi | Sivasspor, Hatay maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Hatayspor yarın saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS