Hatay spor haberi: Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Traore'yi kadrosuna kattı Spor Haberleri Hatay spor haberi | İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattı. İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, Malili Adama Traore ile 2 yıllık anlaşma imzaladı." bilgisi verildi. 27 yaşındaki Malili oyuncunun, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz transfer edildiği duyuruldu. Orta saha oyuncusu, Mali Milli Takımı formasını da 30 kez giydi ve 3 gol attı. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Hatayspor Hull City England Spor Haberler

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