Hatay spor haberi: Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Hatay haberlerine göre Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından pas, şut, hava topu ve taktik çalışması yaptı.
Basına kapalı idman 1 saat 45 dakika sürdü.
Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Spor