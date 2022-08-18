Hatay spor haberi: Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
Hatay gelişmesine göre Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı.
Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.