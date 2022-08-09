Hatay spor haberi: Hatayspor Berke Önde'yi kadrosuna kattı Hatay yerel spor haberine göre Hatayspor, Beşiktaş alt yapısında yetişen Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor, Beşiktaş alt yapısında yetişen Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-beyazlı kulüp, daha önce Tarsus İdman Yurdu ve Isparta 32 Spor takımlarında forma giyen 22 yaşındaki genç forvet oyuncusu Berke Önde'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Genç forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı" ifadelerine yer verdi. - HATAY İhlas Haber Ajansı / Spor Hatayspor Beşiktaş Isparta Tarsus Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Hatay spor haberi: Hatayspor Berke Önde'yi kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.