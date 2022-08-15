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Hatay spor haberi... Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatay spor haberi... Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatay gelişmesine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yapıldı.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlı takımın antrenmanı 1 saat 25 dakika sürdü.

AA / Fırat Özdemir - Spor

Gaziantep FK Hatayspor Spor Haberler

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