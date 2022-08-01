Hatay spor haberi | Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları Hatay haberi... Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Yeni transferler Ognjen Vranjes ve Kevin Varga'nın da katıldığı antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı idman 1 saat 35 dakika sürdü. Spor AA / Erdal Türkoğlu Hatayspor Spor Haberler

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