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Hatay İskenderun'da Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

Hatay İskenderun'da Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

Spor Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa döküldü. Galatasaray'ı 23. şampiyonluğu başta Atatürk Bulvarı olmak üzere ilçenin farklı noktalarında saatlerce kutlandı.

- Hatay İskenderun'da Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa döküldü. Galatasaray'ı 23. şampiyonluğu başta Atatürk Bulvarı olmak üzere ilçenin farklı noktalarında saatlerce kutlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray İskenderun Ankaragücü Hatay Spor Haberler

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