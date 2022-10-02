Hatay yerel haberi... Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Türşad'a 3-1 Yenildi Spor Haberleri Hatay habere göre Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Lig’inde, Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) ile karşı karşıya geldi. Hatay Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Lig'inde, Türkiye Şehit Aileleri Derneği (TÜRŞAD) ile karşı karşıya geldi. Hatay Merkez Spor Salonu'nda oynan maçta ilk seti 17-25 kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ikinci seti de 25-27 geride tamamladı ve konuk takım 2-0 öne geçti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği üçüncü sette savunmayı daha dikkatli ve kontrollü yapan mavi beyazlılar, seti 25-21 tamamlayarak setlerde durum 2-1'e geldi. Son topa kadar skoru lehine çeviremeyen Hatay temsilcisi, dördüncü seti 20-25, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti. Kaynak: ANKA / Spor Büyükşehir Belediyespor voleybol Efeler Hatay Yerel Spor Haberler

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