Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haberleri | Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Spor Haberleri

Hatay haberleri | Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u ağırlayacak

Hatay haberler: Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan lacivert-beyazlı ekip, ilk hafta Medipol Başakşehir'e deplasmanda 4-0, ikinci hafta ise evinde Fenerbahçe'ye 6-0 yenilmişti. Bu yenilgilerin ardından teknik direktör Sami Uğurlu görevinden ayrılmıştı.

Eski teknik direktörleri Şenol Can'ı yeniden göreve getiren Kasımpaşa, 3. haftada ise Şenol Can yönetiminde deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ligde 3 maç sonunda kalesinde 11 gol gören ve henüz gol sevinci yaşayamayan Kasımpaşa, son basamakta yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa'nın Atakaş Hatayspor karşısında eksik ya da cezalı oyuncusu bulunmuyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Hatayspor Kasımpaşa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title