Hatay haberleri: Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Gelen Hatay haberine göre Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Basına kapalı idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı. İlk haftayı bay geçen, geçen hafta da Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Hatayspor, ligde henüz puanla tanışamadı. Spor AA / Erdal Türkoğlu Gaziantep FK Hatayspor Spor Haberler

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