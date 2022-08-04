Hatay haberi... Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti Hatay haberlerine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, sezonun ilk maçına 2. haftada 12 Ağustos'ta Trabzonspor deplasmanında çıkacak. Spor AA / Erdal Türkoğlu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Hatay haberi... Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.