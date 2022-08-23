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Hatay haberi... Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Hatay haberi... Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Edinilen Hatay haberine göre Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Basına kapalı idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alanda taktik çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, henüz puanla tanışamadı.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Spor

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