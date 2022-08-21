Hatay haberi | Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı Spor Haberleri Hatay haber... Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde basına kapalı antrenman yaptı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı. Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, henüz puanla tanışamadı. Spor Kaynak: AA / Cem Genco Hatayspor Kasımpaşa Spor Haberler

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