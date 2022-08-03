Hatay haberi! Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı kadrosuna kattı Hatay haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Sarper Çağlar'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncu Sarper Çağlar ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edilirken, "Sarper Çağlar'a formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi. İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. Spor AA / Burak Milli Hatayspor Spor Haberler

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