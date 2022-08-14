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Hatay haberi: Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Hatay haberi: Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Hatay yerel spor haberine göre Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

AA / Salim Taş - Spor

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