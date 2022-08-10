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Hatay haberi! Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak

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Hatay haberi! Gaziantep FK, MKE Ankaragücü takımını Hatay'da ağırlayacak

Hatay haberine göre Sahasındaki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftası 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı Hatay'da oynayacak.

Sahasındaki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftası 14 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçı Hatay'da oynayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı, Kalyon Stadyumunun zemin, bakım ve onarım işlemlerinin devam ediyor olmasından dolayı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kombine bilet satın alan taraftarların kombine kartları bu karşılaşmada geçerli olacağı kaydedildi.

AA / Fırat Özdemir - Spor

MKE Ankaragücü Gaziantep FK Ankaragücü Hatay Spor Haberler

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