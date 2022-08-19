Hatay haberi... Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı Hatay haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep Fk, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu. Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç için Hatay'a gitti. Spor Kaynak: AA / Adsız Günebakan Gaziantep FK Hatayspor Hatay Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Hatay haberi... Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.