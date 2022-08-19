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Hatay haberi... Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatay haberi... Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatay haberine göre Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Fk, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, maç için Hatay'a gitti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor

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