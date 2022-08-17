Hatay haberi... Erol Bulut: Hedefimiz Hatayspor'a karşı galip gelmek

Hatay habere göre Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hatayspor ile oynayacakları maçla ilgili, "Önemli olan rakibin ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız, ne yapacağımızdır.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Hatayspor ile oynayacakları maçla ilgili, "Önemli olan rakibin ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız, ne yapacağımızdır. O yüzden çalışmalarımızı ona yönelik yapıyoruz. İnşallah Hatay deplasmanından umduğumuz sonuçla geri döneriz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'un konuğu olacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erol Bulut, Ankaragücü karşılaşmasında hava sıcaklıklarına karşın takımın iyi mücadele ettiğini ve maçtan memnun ayrıldıklarını söyledi.

"Hatayspor, geçen seneki takımını yüzde 90 oranında korudu. Benim bildiğim kadarıyla son oynadıkları maça baktığımızda defansa Vranjes gibi önemli bir transfer yaptılar. Zor ve birbirini çok iyi tanıyan bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle kendi evinde de iyi oynayan bir Hatayspor takımı var. Ama burada önemli olan rakibin ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız, ne yapacağımızdır. O yüzden çalışmalarımızı ona yönelik yapıyoruz. İnşallah Hatay deplasmanından umduğumuz sonuçla geri döneriz."