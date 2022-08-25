Hatay haber: Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
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Hatay gelişmesine göre Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
Kaynak: AA / Burak Milli - Spor