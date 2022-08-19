Hatay haber | Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatay haberler... Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
İdmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalışması yaptı.
Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatay temsilcisi, kampa girdi.
Kaynak: AA / Burak Milli - Spor