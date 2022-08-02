Hatay haber: Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, Polonyalı Bartosz Bucko'yu kadrosuna kattı Hatay haberi: Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Polonyalı smaçör Bartosz Bucko'yu transfer etti. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Polonyalı smaçör Bartosz Bucko'yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Polonyalı başarılı smaçör Bartosz Bucko bizimle. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı. 27 yaşında ve 1,95 metre boyundaki Bucko, geçen sezon Polonya ekibi Stal Nysa'da forma giydi. Spor AA / Salim Taş Hatayspor voleybol Sigorta Spor Haberler

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