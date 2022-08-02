Hatay haber | Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Hatay haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular kuvvet, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı. Basına kapalı idman 1 saat 45 dakika sürdü. Hataysporlu futbolcular, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak. Spor AA / Salim Taş Hatayspor Spor Haberler

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