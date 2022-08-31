Hatay haber | Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Hatay haberlerine göre Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 4 Eylül Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı. Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü. Spor Kaynak: AA / Salim Taş Adana Demirspor Hatayspor Eylül Spor Haberler

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