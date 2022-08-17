Hatay haber | Gaziantep FK, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ederken, antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, zorlu bir takıma karşı oynayacaklarını ve galip gelmek istediklerini söyledi. Erol Bulut, takıma birkaç transfer daha yapacaklarını da vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Akşam saatlerine doğru yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Ligin 2. haftasındaki Ankaragücü maçını hak ederek kazandıklarını söyleyen Erol Bulut, takıma birkaç transfer daha yapacaklarını da vurguladı. Bulut, ligin 3. haftasında deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçından da kendileri için en iyi skorla dönmek istediklerini belirtti.

"Ankaragücü maçından oyun ve skor olarak memnun kaldım"

Ligin 2. haftasındaki Ankaragücü maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve zorlu maçı kazanarak 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Ankaragücü maçında her şey istediğimiz doğrultuda gitti. Hava sıcak ve biraz nemliydi. Bu biraz takımı olumsuz etkiledi. Özellikle 70 dakikadan sonra takıma sonradan katılan bazı oyuncularımız zorlandı. Ama sonuç itibariyle yedek kulübemiz de zengin olduğu için oyuna giren arkadaşlarımız da görevlerini iyi yaptılar. Ankaragücü maçının genelinden memnundum. Sadece yakaladığımız pozisyonlardaki son vuruşları, son pasları iyi yapamadık. Bu noktalara biraz daha çalışmamız lazım. Bunlar ufak detaylar ama bu detaylar maç kazandırıp maç kaybettirebilir. Bu detaylara çalışarak inşallah bunlarla daha çok maç kazanmak istiyoruz. Sonuç itibariyle Ankaragücü maçından genel anlamda oyun ve skor anlamında memnunum" dedi.

"Birkaç transfer daha yapacağız"

Takıma güçlendirmek için transfer çalışmalarının devam ettiğini ve transferin son gününe kadar birkaç takviye daha yapacaklarını söyleyen Erol Bulut, "Transfer döneminde aramıza genç ve tecrübeli oyuncular kattık. Yeni transferlerimiz yavaş yavaş takımı alışarak süre almaya başlıyor. Birkaç transfer daha yapma düşüncemiz var. Takımda yolları ayırmak isteyip de ayrılamadığımız arkadaşlarımız da var. Sonuçta 8 Eylül'e kadar transfer dönemi devam ediyor. Son güne kadar ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Umudumuz isteğimiz daha iyi bir seviyeye gelebilmek o yüzden gerekeni yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Hatay deplasmanından umduğumuz sonuçla geri dönmek istiyoruz"

Son olarak ligin 3. haftasında deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulut, "Hatay takımı geçen seneki takımını yüzde 90 oranında korudu. Benim bildiğim kadarıyla son oynadıkları maça baktığımızda defansa Vranjes gibi önemli bir transfer yaptılar. Zor ve birbirini çok iyi tanıyan bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle kendi evinde de iyi oynayan bir Hatayspor takımı var. Ama burada önemli olan rakibin ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız, ne yapacağımızdır. O yüzden çalışmalarımızı ona yönelik yapıyoruz. İnşallah Hatay deplasmanından umduğumuz sonuçla geri döneriz" diye konuştu. - GAZİANTEP