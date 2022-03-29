Hatay'da Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası sona erdi

HATAY (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Hatay'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Tekvando Şampiyonası bitti.

Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonaya 77 üniversiteden 712 sporcu katıldı.

Şampiyonada erkekler kategorisinde Ege Üniversitesi birinci, Marmara Üniversitesi ikinci olurken Gazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlar kategorisinde ise Gazi Üniversitesi birinci, Marmara Üniversitesi ikinci, Anadolu Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi üçüncü oldu.